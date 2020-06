Fra ex e obiettivi: esordio per Zurkowski, 90′ per Ricci in Spezia-Empoli

Torna in campo la Serie B e in parallelo anche giocatori in qualche modo legati alla Fiorentina. Nel match dell’Empoli contro lo Spezia, che i toscani hanno perso per 1-0, ha fatto il suo esordio in maglia azzurra Zurkowski, fin qui mai impiegato da Marino e dai suoi predecessori. Il centrocampista polacco in prestito dalla Fiorentina è entrato negli ultimi 23′ e si è distinto per una conclusione a lato.

Fra gli obiettivi dei viola, invece, altra prestazione di livello (e per tutta la gara) del giovane Samuele Ricci (SCHEDA) che ha comandato il centrocampo degli empolesi.