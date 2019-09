Il sindaco Fossi apre: “Nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio? Si può fare”

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, è intervenuto questa mattina a Lady Radio:

Se mi viene chiesto se quell’area (quella in via Allende, vicino all’Asmana, ndr) potrebbe essere attrattiva anche per quanto riguarda un nuovo stadio, dico che in quell’area lo si potrebbe realizzare, perché no. Abbiamo già individuato il percorso urbanistico. L’incontro con Joe Barone? La chiacchierata è stata molto lunga, circa due ore. Abbiamo affrontato anche gli aspetti che riguardano lo stadio, con le difficoltà e le potenzialità in campo dei vari progetti di la Fiorentina ha parlato con il comune di Firenze.