Fonseca toglie Kalinic dal mercato: “E’ importante per noi, giocherà di più”

E' sempre più fuori dal mercato l'ex viola Nikola Kalinic, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimana. A rafforzare la sua posizione alla Roma ci ha pensato il tecnico giallorosso Fonseca in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Nikola sta lavorando bene, migliora di settimana in settimana, in questa seconda parte di stagione può sicuramente giocare di più. Credo che possa essere sicuramente un giocatore importante per la Roma".