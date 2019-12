Fonseca su Florenzi: “Grande professionista, ma io devo pensare al bene della Roma”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato così di Alessandro Florenzi, accostato anche alla Fiorentina per il mercato di gennaio:

Se resterei o andrei via? Non devo mettermi nei suoi panni. Lo capisco, ma quello che succede a lui con la nazione succede anche ad altro. Sono consapevole di quello che rappresenta per club e tifosi. E’ un grandissimo professionista, non abbiamo mai avuto problemi, con lui ho un ottimo rapporto. Resta sempre un’opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri giocatori. Io devo pensare solo al bene della Roma. Non posso pensare al fatto se Florenzi giochi o meno in nazionale, anche se lo comprendo.