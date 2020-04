Fonseca non ci sta: “Si può correre al parco, ma non a Trigoria. Che senso ha?”

L’allenatore della Roma si unisce al coro dei protagonisti del calcio che criticano le ultime disposizioni del Governo in merito all’attività sportiva dal 4 maggio. “Non riesco a capire perché si può correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare a Trigoria, dove ci sono tutte le possibilità di lavorare in sicurezza. Abbiamo tre campi e sono più sicuri piuttosto che andare in un parco. A Trigoria c’erano tutte le condizioni” ha detto Paulo Fonseca a Teleradiostereo. Ma intanto Spadafora sparge pessimismo sulla ripresa del campionato: LEGGI QUI