Fonseca: “La Fiorentina aveva fatto bene con le grandi, ma noi siamo stati grandissimi”

Paulo Fonseca ha così analizzato a Sky Sport la gara di stasera contro la Fiorentina: ecco i passaggi più interessanti in ottica viola.

Devo dire che sono molto soddisfatto, vittoria molto importante. L’abbiamo preparata bene, partita non facile. Loro avevano fatto bene on le grandi, ma oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Noi più in alto del quarto posto? Pensiamo alla prossima. In questi mesi abbiamo fatto un buon inizio stagione, ma dobbiamo imparare, dobbiamo vincere sempre.

Abbiamo molti margini, possiamo controllare meglio la partita con la palla tra i piedi. Dico che l’evoluzione della squadra è buona, sono convinto.