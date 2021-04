Focolaio Italia, dopo Bonucci un altro giocatore positivo

Marco Verratti positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato il Psg, comunicando che il centrocampista azzurro è già in isolamento e rispetterà il protocollo sanitario. Il giocatore (che aveva già contratto il Covid a fine gennaio) ha lasciato il ritiro dell’Italia lunedì scorso insieme a Florenzi e Grifo perché non al meglio fisicamente. Dopo Bonucci, quello di Verratti è il secondo caso di positività tra i calciatori azzurri rientrati dagli impegni nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar. Dopo la vittoria sulla Lituania la Federcalcio aveva annunciato che quattro membri dello staff azzurro erano risultati positivi dopo l’ultimo screening di tutto il gruppo squadra, eseguito secondo il protocollo Uefa mediante test molecolare.

