Floro Flores: “Vlahovic ha un grande futuro. Bene i viola in prospettiva”

Antonio Floro Flores, attaccante ex Udinese, è stato ospite di A pranzo con il Pentasport e ha detto la sua a proposito della Fiorentina e della sfida in programma coi friulani:

In campionato ci sono tante partite ravvicinate, uno come Bonaventura ne può risentire, ogni quattro giorni si gioca. servono 30 giocatori in rosa. Udinese-Fiorentina? Entrambe sono squadre costruite con gente giovane, hanno molto in comune, storicamente è stata sempre una bella sfida e venivo sempre volentieri a Firenze, è una bella piazza. Chi vince domani allunga sulle inseguitrici e potrebbe essere importante. La Fiorentina ha fatto fatica inizialmente ma Prandelli ha fatto grande lavoro. Spero sia una bella gara da vedere. Attaccanti viola? Vlahovic mi ha impressionato e ha un grande futuro davanti, ha tutto quello che serve ad un attaccante. La Fiorentina investe sui giovani e gliene va dato merito, l’anno prossimo con questi giocatori potrebbero fare qualcosa di importante. La vedo in prospettiva una delle migliori squadre. Dusan nella top 3 dei goleador millennials europei? Haaland è fuori classifica ma Vlahovic è di grande prospettiva e ha tutta una carriera da vivere, ha grande cattiveria e personalità, ha tutto per essere un campione.