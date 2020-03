Florenzi, sottoposto a tampone per il Coronavirus: esito negativo

Nella serata di ieri il Valencia ha comunicato la positività al Coronavirus del 35% dei tesserati che sono stati a Milano per la sfida all’Atalanta di Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, nella giornata di ieri l’ex giocatore della Roma Alessandro Florenzi è stato sottoposto al tampone per stabilire l’eventuale contagio: risultato arrivato in giornata con esito negativo. INTANTO TORNA FORTE L’INTERESSE DELLA FIORENTINA PER LUI