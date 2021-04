Florentino Perez: “Superlega esiste ancora, club usciti erano sotto pressione”

La replica a Ceferin: "Il monopolio UEFA è finito. Questo progetto o un altro molto simile andrà avanti, e spero presto"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e capofila delle personalità che hanno dato vita alla Superlega, è stato intervistato dal quotidiano spagnolo AS. Queste le sue parole: "La società esiste e anche i partner che compongono la Superlega. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana per riflettere sulla virulenza con cui alcune persone che non vogliono perdere i propri privilegi hanno manipolato il progetto. Siamo stati costretti ad andare in tribunale (a Madrid, ndr), che ha emesso un provvedimento cautelare che dice tutto. Ordina a Uefa e Fifa, nonché alle leghe e federazioni nazionali, di astenersi dall'adottare qualsiasi misura o azione, dichiarazione o comunicazione che impedisca la preparazione della Superlega. A mio parere, quella sentenza pone fine al monopolio dell'UEFA".