Flachi: “Adesso inizia un nuovo campionato, l’errore di Iachini…”

Francesco Flachi interpellato dal Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

In questo momento la Fiorentina deve pensare che questo sia l’inizio del proprio campionato. I punti di vantaggio sulla terz’ultima non vanno guardati. Cancellare il passato e dare tutto, servirà unità per salvarsi velocemente e poi programmare il futuro. Altrimenti rischiamo di compromettere anche la prossima stagione. L’errore di Iachini, nella prima parte del torneo, è stato quello di non aver dato un marchio distintivo alla squadra. Cambiando troppo spesso gli interpreti sono venute a mancare le certezze, penso soprattutto a Vlahovic.