Flachi: “Cabral non è una prima punta. Proteste Empoli? Le capisco”

Le parole dell'ex attaccante viola

"Vedo una Fiorentina diversa, che sa gestire meglio i ritmi della partita. Fa più fatica sotto porta, anche se le occasioni le crea, però mi piace che è diventata una Fiorentina compatta, una squadra vera. Italiano ha trovato la quadratura e infatti adesso cambia poco da una partita all'altra. Roma e Lazio a livello di nomi hanno qualcosa in più, ma hanno sempre avuto alti e bassi. Questo mi fa ben sperare per la Fiorentina, anche se il calendario non è facile. Cabral? C'è bisogno di pazientare, deve trovare la continuità di giocare. Secondo me non è neanche una prima punta classica, è un giocatore a cui piaceva svariare al Basilea. Mi fa piacere che la gente lo stia aspettando, senza criticare subito le prime prestazioni. Il gol annullato all'Empoli? Fossi stato in campo mi sarei arrabbiato. E' vero che le regole sono cambiate, ma non hanno protestato neanche i giocatori viola. Però gli episodi fanno parte del calcio, a volte ti vanno contro e a volte a favore".