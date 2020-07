Firicano: “Fiorentina pensa alla salvezza, non al futuro. Chiesa flop, ma non è il solo”

Doppio ex di Fiorentina e Cagliari, Aldo Firicano a Radio Bruno ha detto sui viola:

Io prima di guardare al futuro, penserei molto al presente. Ci ricordiamo tutti cosa è successo l’anno scorso, con la paura fino all’ultima giornata. Starei concentratissimo sulle prossime partite, mancano pochi punti per la salvezza ma vanno fatti. Sento troppe chiacchiere intorno a Iachini, credo che abbia fatto buone cose arrivando in un momento di grande confusione. Chiesa? La mia opinione è che andasse venduto la scorsa estate alle cifre di cui si parlava, il ragazzo ha pagato il contraccolpo e la sua stagione è stata deludente. Purtroppo è in buona compagnia, anche i vari Pulgar, Dalbert, Lirola, Cutrone hanno deluso le aspettative.