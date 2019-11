Fiorentina su Amrabat? Juric avverte: “10 milioni sono pochi per lui”

Fiorentina su Sofyan Amrabat? Nelle ultime settimane la voce è circolata con una certa insistenza. Sicuramente il centrocampista di nazionalità olandese naturalizzato marocchino è tra gli elementi che più si sono messi in luce nella formazione allenata da Ivan Juric. A parlare del suo futuro, in sala stampa, è stato proprio il tecnico degli scaligeri: “Amrabat vale 10 milioni? Per le cifre che circolano oggi penso sia anche poco”. CLICCA QUI PER LA SCHEDA DETTAGLIATA DEL GIOCATORE