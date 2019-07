Fiorentina-Real Vicenza, per i tifosi il migliore in campo è Niccolò Pierozzi

Ha vinto e convinto la Fiorentina B di Emiliano Bigica, che nonostante lo svantaggio iniziale si è imposta per 6-1 sul Real Vicenza. Il premio di migliore in campo votato dai tifosi attraverso i canali social della Fiorentina è stato consegnato in mattinata a Niccolò Pierozzi (ve lo presentiamo, LEGGI), che con il fratello Edoardo è stato l’unico 2001 a giocare dal primo minuto e l’ultimo tra i titolari ad essere sostituito.