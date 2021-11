Fiorentina-Milan: il profilo di Guida, fischietto designato

Conosciamo meglio Marco Guida l'arbitro designato a dirigere sabato sera Fiorentina-Milan.

Torna un fischietto internazionale a dirigere la Fiorentina. Dopo Roma e Inter, il designatore Gianluca Rocchi ha affidato Fiorentina-Milan all’internazionale Marco Guida . Anche se - ad essere sinceri - in questa stagione le polemiche arbitrali riguardano per la maggior parte le gare dirette dai più esperti. I giovani Pairetto e Fabbri , invece, nelle dieci gare fin qui dirette si sono comportati bene. Guida dirigerà la Fiorentina per la prima volta in stagione, per il Milan , invece, sarà la seconda dopo Sampdoria-Milan. Questa è la quinta gara in stagione per il fischietto di Torre Annunziata, reduce dall'arbitraggio in Finlandia-Francia, valida per le qualificazioni mondiali.

Arbitro di grande esperienza e in crescita nelle ultime stagioni, pecca in personalità e spesso non trova la chiave nel dialogo con i calciatori. Tutto sommato credo sia stato corretto affidare la prima della classe ad un internazionale, come confermano le designazioni per le altre gare che impegnano le prime della classe. Napoli-Inter e Lazio-Juventus sono state affidate ad arbitri esperti , come si dice in gergo “blindate“. Infine una doverosa precisazione sulla non designazione di Di Paolo, al Var in Juventus -Fiorentina. Alcuni arbitri sono stati richiesti per impegni internazionali a Cipro e Abu Dhabi. Fra questi appunto anche Di Paolo. Questo per togliere qualsiasi dubbio a chi stesse pensando di 'fermi' punitivi, per il suo comportamento nell'ultima giornata di campionato .