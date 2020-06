Finale di Champions League, possibile cambio di sede. 17 giugno la decisione

L’epilogo della Champions League a Lisbona, quindi in casa di Cristiano Ronaldo. La suggestione si fa sempre più forte dopo il no di Istanbul, sede designata prima della pandemia, ad ospitare la finale (prevista per il 29 agosto) a porte chiuse. Al momento sono sul tavolo dell’Uefa, che prenderà una decisione definitiva il 17 giugno, diverse opzioni. Tra le candidature, oltre alla città lusitana, anche Francoforte, Monaco e pure Ginevra. Ma non è a escludere che la stessa Istanbul torni sui suoi passi o che rimanga la prima scelta, nella speranza che entro fine agosto i dati sulla pandemia permettano di riaprire anche ai tifosi. Lo riporta gazzetta.it.