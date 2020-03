Figc, slitta il Consiglio Federale per decidere la ripresa del campionato

La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo. Era questa la data inizialmente prevista per valutare se e quando riprendere il campionato di Serie A e quali eventuali soluzioni alternative scegliere per completare la stagione quando rientrerà l’emergenza coronavirus. Rimane al momento fissato lo stop alle attività calcistiche fino al 3 aprile, ma è ormai certo che anche nella migliore delle ipotesi la ripresa del campionato slitterà di qualche altra settimana. LEGGI LE PAROLE DI TOMMASI