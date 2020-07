Figc, liberate nuove risorse per lo sviluppo dei settori giovanili

Il piano di sostentamento al movimento calcistico italiano varato dalla Figc prosegue con un ulteriore intervento ad hoc per il Settore giovanile e scolastico. Dopo le ingenti risorse erogate con il cosiddetto Fondo Salvacalcio (21 milioni e 700 mila euro), sia al settore prof. che a quello dilettantistico, il presidente Gabriele Gravina ha deciso di abbattere il costo del tesseramento per i baby calciatori di quasi il 40%, con uno stanziamento pari a 1,3 milioni. A questo intervento si aggiungono oltre 300mila euro a fondo perduto da destinare alle società di puro settore giovanile. Queste azioni congiunte, scrive l’Ansa, rilanciano l’obiettivo di sviluppo del calcio avviato prima dello scoppio dell’epidemia, liberando risorse fondamentali per le difficoltà legate alla ripresa dell’attività.