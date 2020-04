Marco Fassone, ex amministratore delegato di Napoli e Milan, ha parlato a Tuttosport:

Il calcio muore se non riparte. Basta attacchi, necessario aiutare la Lega. Serve compattezza, come accade negli altri grandi paesi europei. Sia un anno franco per il Fair Play finanziario e ci siano nuove regole per iscriversi ai campionati.