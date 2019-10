Eysseric, Cristoforo e Dabo: la Fiorentina ci rimette i soldi, ma loro? E Thereau…

La Fiorentina ci rimette (solo in questa stagione) poco meno di 3 milioni netti, senza contare la perdita tecnica. E loro, cosa ci guadagnano restando a Firenze? Lo stipendio, ok, ma oltre a quello ci sarebbe anche una carriera da portare avanti… Parliamo di Dabo, Cristoforo, Eysseric e Thereau, ovvero i quattro “sopravvissuti” al lifting intensivo operato da Pradè nell’ultima campagna trasferimenti. Quattro giocatori che, pur non rientrano nel progetto tecnico della Fiorentina, sono rimasti a Firenze. Qualche apparizione in amichevole per i primi tre, soprattutto per Cristoforo ed Eysseric (a proposito, buona la sua prova venerdì scorso contro la Pistoiese), ma niente più.

Fa caso a sé Thereau, che potrebbe scegliere di ritirarsi con l’estinguersi del contratto che lo lega alla Fiorentina fino al prossimo 30 giugno. Su gli altri – tutti in scadenza tra il 2021 ed il 2022 – grava la solita domanda: conviene andare avanti così? Giusto che a porsela siano in primis i calciatori, ma in seconda battuta anche la società. Perché a fronte di qualche auspicabile interessamento, magari già a gennaio, converrebbe a tutti trovare il giusto compromesso. Anche a livello economico. Nel frattempo, emergenze escluse, resta difficile immaginare un loro impiego in questa Fiorentina. Gli zero minuti totali concessi finora da Montella in gare ufficiali parlano da soli.

PER THEREAU SPUNTANO TRE PRETENDENTI DALLA SERIE B