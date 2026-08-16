Dopo il rinnovo appena firmato, Zaniolo può comunque partire. Ci pensa l'Ajax dopo la cessione record di Godts
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Dopo settimane caratterizzate da diversi dubbi sul rinnovo, richieste del procuratore e movimenti di mercato, Nicolò Zaniolo potrebbe cambiare di nuovo squadra questa estate. Come scrive Tuttomercatoweb.com, l'Ajax è alla ricerca di un giocatore versatile sul fronte offensivo per sopperire alla partenza di Mika Godts, appena passato dai Lancieri al Psg per 55 milioni di euro.
Nonostante il rinnovo di contratto da poco firmato c0n l'Udinese, il club olandese avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sull'ex viola, valutando la possibilità di approfondire il discorso nelle prossime settimane. Al momento si tratta di un interesse ancora da concretizzare, ma il nome di Zaniolo potrebbe tornare di moda per il club biancorosso.
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