Tutte le squadre interessate vengono frenate dall'alto ingaggio che chiede il ragazzo
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Da gioiello pagato fior di milioni a esubero da piazzare a tutti i costi. La parabola di Federico Chiesa alla Juventus si arricchisce oggi di un nuovo capitolo dopo le parole di Thiago Motta che ne ha certificato l'esclusione dal progetto tecnico bianconero. E oggi i vertici della Signora stanno cercando in tutti i modi di piazzare l'ex viola trovando, però, solamente porte chiuse.
Anche il MilanNapoli, Lazio, Roma e non solo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Chiesa è stato offerto nelle ultime ore dal suo agente anche al Milan. Tuttavia, fino a oggi sono state raccolte soltanto risposte negative perché, al netto del prezzo di saldo per il cartellino, ciò che sta facendo desistere le pretendenti è l'alto ingaggio dell'esterno.
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