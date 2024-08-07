VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”

Da gioiello pagato fior di milioni a esubero da piazzare a tutti i costi. La parabola di Federico Chiesa alla Juventus si arricchisce oggi di un nuovo capitolo dopo le parole di Thiago Motta che ne ha certificato l'esclusione dal progetto tecnico bianconero. E oggi i vertici della Signora stanno cercando in tutti i modi di piazzare l'ex viola trovando, però, solamente porte chiuse.

Anche il Milan

Napoli, Lazio, Roma e non solo. Secondo quanto scriveChiesa è stato offerto nelle ultime ore dal suo agente anche al Milan. Tuttavia, fino a oggi sono state raccolte soltanto risposte negative perché, al netto del prezzo di saldo per il cartellino, ciò che sta facendo desistere le pretendenti è l'alto ingaggio dell'esterno.