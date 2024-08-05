Dopo tanti anni passati in Europa con le maglie di Betis e Fiorentina German Pezzella torna nel suo River Plate. Gli argentini. come hanno pagato la clausola da 4.5 milioni, come comunicato proprio dal Betis. Per sostituirlo Manuel Pellegrini avrà a disposizione Ricardo Rodriguez, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Torino e obiettivo anche dell'Inter

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No, no está lesionado. ¡Viva Suiza! pic.twitter.com/v9WIdGtBct — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 5, 2024