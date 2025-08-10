Paulo Sousa, negli Emirati stagione memorabile: eletto come migliore allenatore

Paulo Sousa è stato eletto Allenatore dell’Anno nella UAE Pro League

Dopo una stagione da sogno, Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, è stato eletto Allenatore dell’Anno nella UAE Pro League. Alla guida dello Shabab Al-Ahli, il tecnico portoghese ha conquistato ben quattro trofei: campionato, President’s Cup, UAE Super Cup e UAE/Qatar Challenge Shield, stabilendo un primato assoluto nel calcio degli Emirati per numero di titoli in una singola stagione.