Paulo Sousa, negli Emirati stagione memorabile: eletto come migliore allenatore

Dopo una stagione da sogno, Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, è stato eletto Allenatore dell’Anno nella UAE Pro League. Alla guida dello Shabab Al-Ahli, il tecnico portoghese ha conquistato ben quattro trofei: campionato, President’s Cup, UAE Super Cup e UAE/Qatar Challenge Shield, stabilendo un primato assoluto nel calcio degli Emirati per numero di titoli in una singola stagione.
Sousa ha inoltre riscritto la storia del torneo, firmando la striscia di imbattibilità più lunga di sempre negli Emirati con 33 partite senza sconfitte, primato che rappresenta anche la serie positiva più lunga al mondo nella stagione 2024/25. A questi successi si aggiunge il record di 114 gol segnati in un solo anno, dato che testimonia la straordinaria efficacia offensiva della sua squadra.
