Il figlio dell'ex ct della Nazionale sta lasciando la Sampdoria, della quale ha svolto il ruolo di ds
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Andrea Mancini, figlio di Roberto, tra le altre ex allenatore della Fiorentina e leggenda della Sampdoria, è pronto ad entrare nella squadra mercato del Barcellona. A scriverlo è Relevo, autorevole fonte spagnola che assicura che per Mancini si sia mosso in prima persona Deco, ds blaugrana.
L'ex viola, portato alla Fiorentina da Joe Barone che lo aveva conosciuto ai tempi dei Cosmos, ultimamente ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo della Sampdoria, lavorando a stretto contatto con il tecnico Andrea Pirlo. Ora andrà a collaborare con Hansi Flick, in Catalogna.
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