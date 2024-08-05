Niente da fare Federico Chiesa è ormai prossimo a lasciare la Juventus. E la sua maglia non è più acquistabile
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L'esperienza di Federico Chiesa alla Juventus sembra ormai ai titoli di coda. Thiago Motta è stato chiaro sul suo futuro. Chiesa ormai si allena con gli esuberi di lusso in bianconero, e secondo Calciomercato.com al momento non ci sono offerte. Piccola curiosità la sua maglia, come quella di altri giocatori in partenza non è più acquistabile sullo store online del club bianconero. Un segnale chiaro sul suo futuro
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