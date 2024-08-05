L'esperienza di Federico Chiesa alla Juventus sembra ormai ai titoli di coda. Thiago Motta è stato chiaro sul suo futuro. Chiesa ormai si allena con gli esuberi di lusso in bianconero, e secondo Calciomercato.com al momento non ci sono offerte. Piccola curiosità la sua maglia, come quella di altri giocatori in partenza non è più acquistabile sullo store online del club bianconero. Un segnale chiaro sul suo futuro

TURIN, ITALY - APRIL 07: Federico Gatti of Juventus celebrates after scoring his team's first goal with teammates Danilo and Federico Chiesa during the Serie A TIM match between Juventus and ACF Fiorentina at Allianz Stadium on April 07, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)