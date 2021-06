Ex viola: Vergine nuovo responsabile del settore giovanile della Roma

L'uomo di fiducia di Pantaleo Corvino arriva nella Capitale sponda giallorossa dove ricoprirà lo stesso ruolo che aveva a Firenze

Era l'uomo che doveva scegliere e far crescere le pianticelle del vivaio viola, citando l'ex d.g. gigliato Pantaleo Corvino. Adesso svolgerà lo stesso ruolo, quello di responsabile del settore giovanile, nella Roma dei Friedkin: Vincenzo Vergine, si apprende dalle colonne del Corriere dello Sport, si trasferisce nella Capitale, sponda giallorossa, dove collaborerà a stretto contatto con i direttori Tiago Pinto e Morgan De Sanctis. Vergine ha superato in volata Filippo Galli, che nel frattempo è andato a ricoprire la stessa carica nel Parma neoretrocesso in Serie B.