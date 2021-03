Ex viola, Vecino dopo il lungo stop: “Aspetto il mio momento”

Intervistato dalla radio uruguaiana Sport890, l’ex Fiorentina Matias Vecino ha parlato del suo momento non troppo felice. In Serie A, infatti, non lo si vede in campo dallo scorso 9 luglio 2020, giorno di Verona-Inter e del suo infortunio al menisco del ginocchio destro. Dopo l’operazione e la riabilitazione, il mediano sudamericano è sceso in campo soltanto con la Primavera nerazzurra ed in prospettiva racconta: “La rosa dell’Inter è forte e molto ampia, occorre essere umili quando non si gioca e capire il livello del gruppo in cui sei. Devo farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa da Antonio Conte, aspetto quel momento“.