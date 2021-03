Ex viola: tutti contenti di Guidi alla Casertana. “E’ l’uomo giusto”

In una lunga intervista a Tuttosport, l’amministratrice unica della Casertana, Lidia Lonardo, applaude Federico Guidi, ex tecnico della Primavera gigliata, il cui lavoro è molto apprezzato in terra campana: “E’ sicuramente uno degli artefici principali della stagione positiva che stiamo vivendo, ha grande esperienza con i giovani ma ha saputo creare anche un ottimo amalgama con tutte le componenti della rosa, a partire anche da quei calciatori arrivati a gennaio. Se siamo in zona playoff, comunque, è merito di tutti. Guidi è l’uomo giusto per la nostra realtà“.