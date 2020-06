Ex viola, tra Sarri e Bernardeschi è rottura: ieri sera la strigliata del tecnico toscano

Anche ieri sera, al ritorno in campo nella semifinale di ritorno contro il Milan, Federisco Bernardeschi non è riuscito a lasciare il segno nella mezz’ora che Maurizio Sarri gli ha concesso a fine partita. E stavolta l’ex tecnico di Empoli, Napoli e Chelsea non ha usato mezze misure per richiamarlo durante il match, visto che il mancino carrarino non stava seguendo le indicazioni del proprio mister: “Decido io dove devi giocare“, gli ha urlato Sarri ieri sera, come racconta tuttomercatoweb.com. Il mercato aspetta Bernardeschi, che quasi sicuramente lascerà la Juve: Roma o estero le destinazioni possibili.