Alla vigilia di Roma-Juventus ha parlato Andrea Pirlo, che si è soffermato anche su Federico Bernardeschi: “Con me farà l’esterno sinistro a tutta fascia, in attacco o sulla trequarti non lo vedo“. Così l’ex viola tornerà ad occupare quel ruolo in cui, alla Fiorentina con Paulo Sousa in panchina, ha stupito tutta Italia diventando un giocatore importante, anche se, ad onor del vero, in quella Viola giocava a destra.