Ex viola, Pjaca: a Torino entusiasti di lui. Il d.s. Vagnati: “Sarà il suo anno”

I granata puntano molto sull'attaccante croato, di passaggio per una stagione a Firenze

L'ex attaccante della Fiorentina, Marko Pjaca, entrato proprio contro i viola sabato scorso sul finire di partita e partito appunto dalla panchina per un problemino fisico, è stato presentato oggi dal Torino. Di lui il d.s. granata Davide Vagnati ha detto: "Pjaca è un giocatore di grande talento, ha personalità in campo e umiltà in allenamento. Questa sarà una stagione molto importante dopo una carriera frenata dagli infortuni. Sarà l’anno giusto per lui".