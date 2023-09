Ex viola: nuova avventura e primo gol con l’Olympiacos per Jovetic

Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania ed adesso Grecia: Stevan Jovetic continua il suo giro d'Europa e dopo la negativa esperienza teutonica, terminata con la retrocessione del suo Hertha Berlino, si è spostato più a sud, in Grecia, per vestire la maglia dell'Olympiacos. L'ex attaccante della Fiorentina ha messo la sua firma nel 4-0 che la compagine ateniese ha rifilato al Kifisias, trasformando un rigore. Per lui è la prima rete della sua nuova avventura ellenica.