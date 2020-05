Ex viola, Matri e l’addio al calcio: “Grazie a tutte le società in cui ho giocato”

In maglia viola ha giocato solo sei mesi, iniziando alla grande la sua avventura con la Fiorentina e realizzando subito tre reti, e la sua non è stata proprio un’esperienza memorabile, ma Alessandro Matri non si è certo dimenticato del club gigliato. In una lettera pubblicata su Instagram, l’attaccante lombardo ha ringraziato tutte le squadre in cui ha giocato, così come i compagni e gli allenatori avuti in carriera. Tra i commenti al post, anche il saluto di Alberto Aquilani, attuale componente dello staff tecnico di Beppe Iachini.