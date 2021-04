Ex viola: in Champions mano pesante del Giudice Sportivo per Savic

Il difensore centrale montenegrino dovrà saltare ben quattro turni della massima competizione europea

Arrivano brutte notizie per l'ex difensore viola Stefan Savic, espulso nell'ultima gara giocata in Champions quest'anno dal suo Atletico Madrid in casa del Chelsea. A causa di un brutto fallo commesso sull'ex Roma Rudiger, il centrale montenegrino è stato squalificato per ben quattro turni. Il calciatore è reo di una condotta sportiva violenta, riporta gianlucadimarzio.com, condizione aggravata dalle parole irrispettose che sarebbero state dette all'arbitro dopo la decisione: un linguaggio offensivo rivolto proprio dopo lo scontro con Rudiger che ha causato il rosso e che ha inasprito la sanzione da parte del Giudice Sportivo dell'Uefa.