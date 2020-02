Vi ricordate di Boadu Maxwell Acosty? L’ex canterano viola, ormai non più un ragazzino (28 anni), si trasferisce in Corea del Sud, all’Anyang. A riportarlo è lavoce.hr, che specifica come l’assenza del nome dell’esterno ghanese nelle ultime gare del Rijeka avesse sollevato più di un dubbio. Acosty, infatti, si trovata in Corea per discutere i termini del contratto col suo nuovo club: ha firmato fino al 30 giugno del 2023.