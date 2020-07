Secondo Gianluca Di Marzio, è solo questione di tempo (poco) per il rinnovo di contratto che legherà ancora per un’altra stagione l’Inter e l’ex viola Borja Valero. L’ottima stagione disputata dal centrocampista spagnolo e gli elogi continui di Antonio Conte hanno fatto rompere gli indugi al club nerazzurro, che ha già comunicato a Borja ed al suo entourage la volontà stipulare un nuovo accordo in vista della prossima annata.