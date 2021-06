Ex viola, Alonso non si muove da Londra: il Chelsea lo tiene da riserva

Una Champions League vinta da comparsa, ma Marcos Alonso non lascerà i londinesi secondo i media spagnoli, che hanno lavorato sugli interessi di Inter e Barcellona

Stando a quel che riporta Mundo Deportivo, il Chelsea non ha intenzione di vendere il laterale sinistro ex Fiorentina Marcos Alonso all'Inter o al Barcellona, club che si erano mostrati interessati. Lo spagnolo, dopo un periodo da protagonista con Conte in panchina, è scivolato nelle gerarchie dei Blues, e adesso ha davanti Chilwell ed Emerson Palmieri.