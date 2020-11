Ai tempi del Coronavirus occorre ingegnarsi per poter proseguire con la propria attività lavorativa. Lo sa bene Stefano Pioli, fermo ai box proprio per colpa del Covid, così come il suo vice Giacomo Murelli. Ma l’ex tecnico viola non lascia sola la sua squadra e da casa, grazie ad un drone, segue gli allenamenti dei rossoneri sul proprio computer, comunicando in diretta con i suoi match-analysts presenti a Milanello (lo racconta l’Ansa). Sempre in tema di ex viola, anche Momo Salah è alle prese con il Coronavirus: oggi secondo tampone per lui, risultato ancora positivo.