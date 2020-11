Ex viola: addio Coronavirus, Salah disponibile contro l’Atalanta

“Momo si è allenato benissimo, è recuperato e mi sembra in forma. Sta bene e contro l’Atalanta sicuramente giocherà“: a dirlo è Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool campione d’Inghilterra e d’Europa. L’allenatore tedesco finalmente può ricontare su Salah, reduce dal Covid-19. L’attaccante ex Fiorentina e Roma in occasione dell’ultimo controllo è risultato negativo e così è tornato a disposizione in vista del match che vedrà l’Atalanta di Gasperini ospite, appunto, in casa dei Reds.