Ex obiettivo: Fonseca, staffetta sull’asse Roma-Londra: andrà al Tottenham

Paulo Fonseca prende il posto di... Mourinho sulla panchina del Tottenham. Panchine girevoli sull'asse Roma-Londra

Destini opposti per José Mourinho e Paulo Fonseca. Come riporta Sky Sport, l'ormai tecnico giallorosso è pronto a prendere il posto di Mou sulla panchina del Tottenham. Fonseca, che era stato accostato alla Fiorentina nei giorni in cui le quotazioni di Gattuso erano scese, allenerà gli Spurs per due anni con opzione sul terzo.