La Fiorentina ci aveva pensato eccome ad Alessandro Florenzi, forse più in ottica mercato invernale di inizio 2020 che durante quello estivo. Fatto sta che l’esterno romano ha comunque lasciato la Roma, prima per andare a Valencia e dopo, poche settimane fa, per approdare al Paris Saint-Germain. “Florenzi è un mio rimpianto – ha detto Paulo Fonseca oggi in conferenza stampa – avrei voluto che restasse ma lui ha preferito lasciare nuovamente la Roma ed andare a Parigi“.