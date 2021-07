Ex obiettivi, Tonali torna al Milan per 10 milioni. E si taglia l’ingaggio

Il centrocampista nelle prossime ore sarà ufficialmente tutto del Milan, con cifre che più che dimezzate rispetto all'accordo preso un anno fa

A lungo obiettivo dei viola, Sandro Tonali torna al Milan. Nelle prossime ore verrà messo nero su bianco l'accordo tra i rossoneri e il Brescia, che hanno rivisto al ribasso le cifre per la chiusura dell'affare. Decisiva la volontà del centrocampista, che pur di tornare a vestire la maglia del Diavolo si è tagliato l'ingaggio inizialmente concordato dal club. Anche il Brescia ha abbassato le pretese: dai 25 milioni fissati un anno fa per il riscatto, la cifra sarà di 10 più il cartellino del giovane Giovanni Olzer. Tonali sarà a disposizione di Pioli per l'inizio di stagione dei rossoneri, che si raduneranno nelle prossime settimane per iniziare il ritiro estivo.