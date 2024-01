Ex obiettivi, si sblocca Kean all’Atletico. Domani attesa la firma

Si è sbloccato l'affare tra Juventus e Atletico Madrid per il passaggio di Moise Kean in Spagna. Il giocatore classe 2000, dopo essere finito ai margini delle rotazioni in attacco di Massimiliano Allegri, nelle prossime ore partirà per Madrid per iniziare l'iter che si concluderà con la firma ufficiale, attesa domani subito dopo le visite mediche. Come scrive Tuttomercatoweb.com, l'operazione si chiude in prestito oneroso (500.000 euro) fino a giugno. Kean, accostato nelle scorse settimane anche alla Fiorentina, va dunque in Liga per rilanciarsi.