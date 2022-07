Ex obiettivi, il City presenta Alvarez: “Non vedo l’ora di giocare per Guardiola”

Giornata di presentazioni quest'oggi in casa Manchester City. Presentati dai Citizens, infatti, i due nuovi attaccanti a disposizione di Pep Guardiola: Erling Haaland e Julian Alvarez. La punta argentina, seguita nei mesi scorsi anche dalla Fiorentina, ha detto dal palco di fronte ai tantissimi tifosi presenti: "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di giocare per il mio nuovo allaenatore, Guardiola. Ho già parlato con Aguero, Otamendi e Caballero, i miei connazionali che hanno indossato questa maglia e mi hanno dato molte dritte su squadra e città".