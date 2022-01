Ex obiettivi, fatta per Conti alla Sampdoria: i dettagli dell’accordo

Fatta per l'arrivo alla Sampdoria di Andrea Conti del Milan. Il giocatore, in passato affiancato anche alla Fiorentina, arriverà in prestito

Redazione VN

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, Andrea Conti sarà un calciatore della Sampdoria. Trattativa conclusa con il Milan per l'esterno ex Atalanta e Parma. Accordo trovato per un prestito di sei mesi. Il giocatore in passato era stato affiancato anche alla Fiorentina. L'idea è di trovare una soluzione di prestito più lunga però il problema rimane la scadenza del contratto a giugno.