Ex arbitro Chiesa: “Bravo Giacomelli a San Siro, netta l’espulsione di Musacchio su Ribery”

L’ex arbitro internazionale, Massimo Chiesa, ai microfoni di Calciomercato.com, ha analizzato i momenti salienti ed i possibili casi da moviola su Milan-Fiorentina e quindi l’operato della terna arbitrale che ha gestito la gara di San Siro di ieri sera.

“Bella prova di Giacomelli a San Siro, in un match difficile. Giusto il primo rigore concesso alla Fiorentina per lo sgambetto di Bennacer su Chiesa. L’arbitro non sbaglia al 31’ quando c’è il contatto nell’area della Fiorentina tra Caceres e Piatek: non ci sono gli estremi per il rigore. È netta l’espulsione di Musacchio per un intervento durissimo ai danni di Ribery. Il difensore del Milan entra in modo scomposto con la gamba sugli stinchi del francese: fallo durissimo, è andato per fare male e rischia anche 2 o 3 turni di squalifica. L’unico neo della direzione è non aver visto l’intervento da rosso in diretta, senza l’ausilio del Var. Al 69′, infine, secondo rigore di giornata provocato da Bennacer, stavolta per un fallo in area rossonera su Gaetano Castrovilli. Anche questo penalty solare per i viola ed è bravo Giacomelli ad assegnarlo solo quando non si concretizza il vantaggio per la Fiorentina in area”.