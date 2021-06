Euro 2021, Sensi lascia. Dentro Pessina, la UEFA dà l’ok

Arriva anche l'approvazione del massimo organo calcistico europeo

Sarà Matteo Pessina a sostituire l'infortunato Stefano Sensi per la spedizione azzurra di Euro 2021. La decisione è stata ufficializzata poi anche dalla UEFA che ha dato l'ok per la sostituzione del centrocampista interista col suo omologo atalantino. Sensi rimarrà aggregato alla squadra azzurra per le cure per poi salutare e tornare a casa. Lo riporta gianlucadimarzio.com.