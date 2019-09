Euro 2020: Vittoria importante per l’Italia, un assist ed elogi per Chiesa

La nazionale azzurra vince per la sesta volta di fila rimanendo a punteggio pieno nel girone. La Finlandia è stata piegata grazie al gol di testa di Immobile servito da un inspirato Chiesa, ottima partita per il giocatore della Fiorentina uscito al 70′ tra gli applausi di Mancini. In seguito i due rigori, rispettivamente di Pukki e Jorginho hanno fissato il punteggio finale sul 2-1.

